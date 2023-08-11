В Китае было запущено производство искусственного мяса

В Китае запустили экспериментальный завод по выращиванию искусственного мяса, пока он находится на стадии эксперимента, но если он удастся, то в дальнейшем будут запущены подобные предприятия по всему миру.

Шанхайский стартап CellX запустил предприятие, на котором в биореакторе объёмом 2000 литров ежегодно будут производить тонны культивированного мяса.

Это первый такой завод компании, после завершения всех экспериментов в 2025 году запустят большой завод, где в лабораторных условиях будут получать искусственное мясо из клеток.

В планах CellX обеспечить мясом не только 1,4 млрд жителей Китая, но также поставлять продукцию на международный рынок.

О ценах на искусственно выращенное мясо ничего не сообщают, но глава CellX сказал, что после запуска продукции в промышленных масштабах его цена будет существенно снижена.