В кинотеатрах вышел фильм «Дважды два», полностью снятый на Samsung Galaxy S20 Ultra

Современные флагманские смартфоны в некоторых моментах способны фотографировать лучше, чем недорогие зеркальные камеры.

Также камеры смартфонов хорошо снимают видео, и очередным доказательством этого стал фильм «Дважды два», который полностью сняли на Samsung Galaxy S20 Ultra.

Съемка фильма проходила в российской столице в августе прошлого года. Сейчас фильм можно увидеть в кинотеатрах страны.

Как пишет представительство Samsung, режиссер Виталий Манюков выбрал корейский смартфон за его удобство и простоту в работе.

Именно Samsung Galaxy S20 Ultra позволил существенно сократить работу над фильмом, ведь съёмочная группа уложилась всего за 7 смен.

В главных ролях «Дважды два» снимались: Ольга Литвинова, Иван Николаев, Андрей Крыжний, Григорий Данцигер и Артур Диланян.