В кинотеатрах вышел фильм «Дважды два», полностью снятый на Samsung Galaxy S20 Ultra

В кинотеатрах вышел фильм «Дважды два», полностью снятый на Samsung Galaxy S20 Ultra04.02.2021 20:14
Современные флагманские смартфоны в некоторых моментах способны фотографировать лучше, чем недорогие зеркальные камеры.
Также камеры смартфонов хорошо снимают видео, и очередным доказательством этого стал фильм «Дважды два», который полностью сняли на Samsung Galaxy S20 Ultra.
Съемка фильма проходила в российской столице в августе прошлого года. Сейчас фильм можно увидеть в кинотеатрах страны.
Как пишет представительство Samsung, режиссер Виталий Манюков выбрал корейский смартфон за его удобство и простоту в работе.
Именно Samsung Galaxy S20 Ultra позволил существенно сократить работу над фильмом, ведь съёмочная группа уложилась всего за 7 смен.
В главных ролях «Дважды два» снимались: Ольга Литвинова, Иван Николаев, Андрей Крыжний, Григорий Данцигер и Артур Диланян.
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