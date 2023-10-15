В Казани разработали сервис ранней диагностики болезни Паркинсона по голосу

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), российские разработчики создали инновационную систему, способную определять ранние признаки болезни Паркинсона по голосу пользователя. Программа, основанная на искусственном интеллекте и нейросетях, анализирует аудиозаписи голосов пациентов и выявляет специфические речевые паттерны, связанные с этим заболеванием на ранних стадиях.

Сервис позволяет пользователям записывать и отправлять голосовые сообщения для анализа через специальное приложение или путем звонка. Нейросеть, обученная на данных пациентов с Паркинсоном и без него, обрабатывает сообщения и предоставляет результаты с оценкой вероятности наличия болезни.

Проект, известный под названием Brainphone, получил поддержку и экспертное сопровождение в рамках акселерационной программы Платформы НТИ.

В ближайшее время он станет доступен как онлайн-сервис, а в будущем планируется его внедрение в медицинские учреждения.

Команда разработчиков подчеркивает, что раннее обнаружение болезни может помочь пациентам контролировать прогрессирование заболевания, улучшить качество жизни и возможно замедлить его развитие.