В Kaspersky решили проверить «2ГИС» и не нашли в нем вредоносных компонентов

Пресс-служба картографического сервиса заявила, что можно игнорировать уведомления Google Play и продолжать пользоваться приложением «2ГИС».

Ранее, система Google Play определила это приложение как вредоносное, однако внешняя экспертная проверка компанией Kaspersky не обнаружила опасных компонентов в программе.

Вредоносный код не был найден ни в той версии приложения, которую определил Google, ни в других проверенных версиях. VirusTotal также не обнаружил вредоносного кода в «2ГИС».

В связи с этим пользователи могут быть уверены в безопасности приложения и продолжать его использование.