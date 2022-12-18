В Канаде зафиксированы случаи ложного срабатывания новой функции в iPhone и Apple Watch

Новая функция обнаружения автомобильных аварий в Apple iPhone и Apple Watch автоматически обращается за помощью в отделение неотложной помощи при возникновении опасности автомобильной аварии.

Хотя эта функция помогла в некоторых случаях, есть несколько негативных отзывов. Функция обнаружения автокатастроф Apple вызвала несколько ложных срабатываний.

Эти ложные срабатывания увеличивают задачу спасателей. Дуайт Йохим, старший менеджер Поисково-спасательной ассоциации Колумбии, Канада, сказал, что они получили по меньшей мере три ложных сигнала тревоги.

После того, как спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что вообще никто не пострадал, поэтому организация связалась с Apple.

Теперь компания подтвердила, что функция обнаружения автомобильных аварий была обновлена. Однако на данный момент нет реального тестирования обновления, чтобы увидеть, решает ли оно проблему.