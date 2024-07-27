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В Кабмине утвердили список приложений, которые будут на всех новых гаджетах

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Новое постановление Кабмина предполагает, что уже в 2025 году все продаваемые на территории РФ устройства должны иметь предустановленные российские приложения.

В историческом шаге, правительство утвердило список отечественных программ, которые должны быть предустановлены на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в следующем году.

Перечень включает 19 программ для мобильных устройств, в числе которых поисковик, навигатор, почтовый сервис, социальные сети, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги» и магазин приложений RuStore.

Компьютеры и моноблоки также будут поставляться с предустановленным браузером, офисным ПО и антивирусом, в то время как для телевизоров с цифровым управлением закреплено 18 программ, включая различные видеосервисы и социальные сети.

Закон о предустановке отечественных программ на устройства с функцией Smart TV и компьютеры вступил в силу в апреле 2021 года.

Список программ определяется Минцифры, уделяя предпочтение наиболее популярным приложениям с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год. Пользователям предоставляется возможность выбора программ по своему усмотрению.

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