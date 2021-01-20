В Израиле создана батарея для электромобилей, которая заряжается за 5 минут

Представленная батарея до 100% способна зарядится всего за 5 минут.

Разработчиком прототипа аккумулятора стал израильский стартап StoreDot, который смог создать аккумуляторную батарею для автомобилей, заряжающуюся за рекордно короткое время.

StoreDot уже выпустили первую опытную партию аккумуляторов из пяти тысяч экземпляров.

Их производство было организовано на линии партнера EVE Energy. На этом же предприятии сейчас выпускают обычные литий-ионные аккумуляторы.

Новые аккумуляторы отличаются от обычных, тем что у них графит расположенный в аноде, заменен металлоидными наночастицами.

В компании StoreDot уверяют, что в дальнейшем производство их аккумуляторов можно удешевить за счет кремния.

Первые серийные блоки от StoreDot должны появится в 2025 году. В компании рассчитывают выпустить для электрокаров батарею с запасом хода до 160 км и возможностью зарядки от существующих зарядных станций.