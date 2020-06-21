В Израиле создали технологию очистки масок с помощью зарядки телефона

Ученые пытались найти наиболее простой способ дезинфекции медицинской маски, который подошел и был бы доступен каждому.

В результате ученым из Израиля пришло в голову использовать зарядку от телефонов.

В частности, специалисты, как пишут «РИА Новости», создали нагревательный элемент, который способен дезинфицировать медицинские маски электричеством, а точнее зарядным устройством от мобильника.

Идея пришла после того, как ученые выяснили, каким образом можно убивать вирусы, чтобы можно было дальше использовать дефицитные на момент карантина маски.

Отличным способом является использование духовки, куда кладут маску как минимум на 15 минут при 70 градусах, однако на работе у людей нет возможности использовать духовку.

Но израильские ученые придумали нагревательный элемент, работающий на той же мощности, что и зарядка от мобильных устройств.

При подключении элемента создается необходимая температура для уничтожения вируса.

Впрочем, этот элемент можно нагревать еще и от других электрических приборов, в том числе и от зарядки в автомобиле. Благодаря использованию разработанной технологии маску можно надевать повторно до 25 раз.