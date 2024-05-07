В июне смартфон POCO F6 Pro представят сначала в Индии

Xiaomi готовит к выходу новый смартфон под названием Poco F6 Pro, который предположительно является ребрендингом модели Redmi K70.

Информатор Судханшу Амбхор намекнул на то, что Poco F6 Pro может быть представлен в июне, причем первоначально в Индии, а затем на других мировых рынках, следуя традиции серии Poco F.

Ранее устройство было замечено на Geekbench и оно, предположительно, оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти.

Если предположение о том, что Poco F6 Pro является обновленной версией Redmi K70, верно, то можно ожидать, что устройство будет иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Также смартфон может получить аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

В отношении камеры, предполагается, что Poco F6 Pro будет оснащен основной камерой с оптической стабилизацией изображения на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп.

На передней панели может быть установлена камера для селфи на 16 Мп. Следует отметить, что некоторые из этих спецификаций могут быть изменены брендом перед официальным выпуском, поэтому рекомендуется следить за обновлениями для получения более точной информации.