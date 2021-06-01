В июне Samsung анонсирует Galaxy A22 4G и Galaxy A22 5G на нескольких рынках

Свежая информация показывает, что страница поддержки Galaxy A22 4G появилась на сайте Samsung в России. Появление страницы поддержки Galaxy A22 4G является хорошим намеком на то, что его запуск может быть близок.

Вариант 4G Galaxy A22 уже был замечен на нескольких сайтах сертификации, таких как FCC, NBTC и Indonesia Telecom. На странице поддержки A22 упоминается только номер модели SM-A22FN / DSN, но нет информации о его характеристиках.

В прошлом месяце Galaxy A22 4G был замечен на сайте тестирования Geekbench с такими характеристиками, как набор микросхем Helio G80, 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Просочившиеся рендеры А22 4G также появились в прошлом месяце. Изображения показали, что в смартфоне есть вырез Infinity-U и установка из четырех камер со светодиодной вспышкой. Он будет в четырех расцветках: белого, черного, пурпурного и зеленого цвета.

Galaxy A22 4G имеет толщину 8,5 мм и вес около 8,5 мм. Устройство оснащено 6,4-дюймовым экраном AMOLED с разрешением HD + и частотой обновления 60 Гц. В телефоне Helio G80 будет установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, обеспечивающая зарядку 15 Вт.

A22 в качестве передней камеры с разрешением 13 мегапикселей, а его настройка задней камеры включает 48-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и пару 2-мегапиксельных дополнительных линз. Цены пока что неизвестны.

Источник — Astera.