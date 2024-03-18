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В июне Epic Games прекратит поддержку 32-разрядной версии Windows 7, 8 и 10

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Epic Games объявила о прекращении поддержки версии своего цифрового магазина для нескольких операционных систем Windows. Согласно сообщению, отключение обновлений произойдет в начале июня 2024 года. Хотя клиенты смогут и дальше играть в игры через сервис EGS, с течением времени функции будут постепенно отключаться.

Компания перестанет выпускать патчи для операционных систем Windows 7, 8 и 32-битной Windows 10. После июня 2024 года лаунчер Epic Games перестанет получать обновления на этих операционных системах.

Однако игроки по-прежнему смогут использовать Epic Games Launcher на Windows 7, 8 и 32-битной Windows 10 после июня 2024 года, но официальной поддержки уже не будет. Компания предупреждает, что возможно, она не сможет предоставить техническую поддержку пользователям этих операционных систем, и функциональность лаунчера в них может со временем ухудшиться или перестать работать.

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