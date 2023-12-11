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В Ивановской области запустят производство отечественных ноутбуков «Аквариус»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 120 Опубликовано

Российская компания «Аквариус» объявила о запуске производства улучшенных ноутбуков на своем производственном комплексе в Шуе. Новый ноутбук Aquarius Cmp NS616 оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Он базируется на энергоэффективном процессоре с неуточненной частотой до 5 ГГц.

Устройство также имеет адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также опционально может быть оснащено LTE-модемом. Емкость аккумулятора позволяет использовать ноутбук до 13 часов автономной работы.

Aquarius Cmp NS616 может быть использован для разных задач, включая бизнес, учебу, работу с графикой и видеоматериалами. Также отмечается, что новый ноутбук внесен в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга.

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