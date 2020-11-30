В Италия Apple оштрафовали на 10 млн евро за данные о водонепроницаемости iPhone

Apple в Италии выписали штраф на 10 млн евро за рекламу, которая вводит в заблуждение.

Американская компания от антимонопольного ведомства Италии получила штраф за то, что вводила пользователей в заблуждение по поводу водонепроницаемости смартфонов iPhone.

Компания при рекламе указывала, что ее смартфоны способны под водой находится некоторое время без ущерба к устройству.

Но как оказалось защита от воды и брызг эффективна только при особых условиях.

Соответственно при попадании воды в смартфон сервисные центры Apple пользователям отказывали в ремонте смартфонов.

За такой обман в Италии компании выписали штраф 10 млн евро, что в пересчете составляет 12 млн долларов.

Стоит отметить, что это не самый большой штраф выписанный американскому производителю на европейском рынке.