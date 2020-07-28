В iPhone найдена критическая уязвимость для взлома

Уязвимость обнаружили специалисты агентства по кибербезопасности Digitpol.

Они установили, что в смартфонах и планшетах яблочной компании существует критическая уязвимость, которая как уверяют эксперты, не носит программный характер.

Дело в том, что проблема имеется в процессорах SEP (Secure Enclave Processor), используемых в устройствах для хранения конфиденциальной информации.

В них сохраняется ряд конфиденциальных и важных данных типа паролей, биометрических данных и т.д.

При желании хакеры могут использовать эксплойт Checkm8, позволяющий устанавливать джейлбрейки на iOS-устройства.

После этого злоумышленникам будет несложно добраться до всей приватной информации, используя подбор паролей.

Интересно то, что устройство не заблокируется после 10 неверных попыток, а причиной тому является эксплойт Checkm8, позволяющий вводить пароли неограниченное количество раз.

Уязвимость имеется в любых iPhone или iPad, которые имеют процессоры А7-А11. То есть уязвимыми являются смартфоны от iPhone 5s до iPhone X.

Специалисты не советуют покупать указанные смартфоны, либо использовать в них очень сложные пароли.