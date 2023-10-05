В iPhone 15 Pro уже начинает «выгорать» экран

Экран на смартфоне iPhone 15 Pro выгорел всего через две недели с момента покупки, как сообщил один из пользователей на популярном технологическом ресурсе. Автор приобрел современный флагман Apple сравнительно недавно, однако уже заметил выгорание силуэта клавиатуры на экране. Этот дефект виден невооруженным глазом на любом сером фоне. К сожалению, если дисплей уже подвергся выгоранию, то он останется таким навсегда.

Ранее пользователи моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max сообщали о выгорании участка экрана в районе Dynamic Island примерно через три месяца после начала продаж. Хотя компания Apple заявляла, что у смартфонов отсутствуют какие-либо проблемы.