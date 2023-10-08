В iPhone 15 Pro найдена новая проблема, которая связана с яркостью дисплея

Похоже, проблема с выгоранием экранов iPhone 15 Pro становится все более масштабной. Отзывы пользователей из Китая и других стран, приведенные на сайте Mydrivers, указывают на то, что количество случаев с вышедшими из строя дисплеями нового флагмана Apple растет с каждым днем.

Некоторые владельцы iPhone 15 Pro сталкиваются с этой неполадкой уже через 2-3 дня после начала эксплуатации телефона.

Экраны на таких смартфонах выгорают полностью или частично, теряя способность корректно отображать изображение. При этом устройства не подвергались механическим повреждениям и эксплуатировались в обычном режиме.

На форумах и в социальных сетях появилось множество фотографий «выжженных» дисплеев iPhone 15 Pro всех модификаций. География проблемы охватывает не только КНР, но и другие азиатские рынки, а также Европу и Северную Америку.

Пока что точной причины возгорания панелей не установлено. Некоторые эксперты полагают, что это аппаратный дефект, связанный с некачественным производством экранов. Другие считают, что речь может идти о недоработке в прошивке, которую исправит обновление iOS.

В любом случае, растущее число жалоб на выгорание указывает на серьезную проблему качества новых iPhone, что может негативно отразиться на имидже и продажах Apple.

Компания пока молчит и не признает наличие дефекта, однако от молчания проблема не исчезнет. Решение может потребовать глобального отзыва партий телефонов.