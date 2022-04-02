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В iPhone 14 не будет датчика отпечатков пальцев под дисплеем и камеры перископа

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Авторитетный аналитик Apple Минг-Чи Куо намекнул, что в линейке iPhone этого года не будет сенсора под дисплеем и перископической камеры. Последние заметки Куо для инвесторов предоставили эти детали для аналитика, у которого в прошлом были некоторые прогнозы в яблочко.

В iPhone 14 не будет датчика отпечатков пальцев под дисплеем и камеры перископа

Аналитик также считает, что Apple, возможно, не сможет представить технологию камеры перископа до 2023 года. По словам исследователя, технология отпечатков пальцев, вероятно, появится в 2025 году.

Линейка iPhone 14, вероятно, будет запущена ближе к концу третьего квартала этого года, но уже есть некоторые подробности о линейке. IPhone 14 будет оснащен двумя отверстиями для перфорации, более мощным датчиком основной камеры, более толстым корпусом и будет оснащен чипом A16 Bionic (особенно для флагманских моделей линейки). Ожидается, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут оснащены дисплеями ProMotion с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Однако в настоящее время мало что можно сказать о слухах. Apple пока молчит об iPhone 14.

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