В iPhone 12 Pro Stealth от Caviar нет камер по соображениям безопасности

Скорее всего, вы видели, как кто-то заклеивал веб-камеру своего компьютера, когда она не использовалась, в качестве меры безопасности. Производители теперь даже начали устанавливать шторки камеры на некоторые из своих устройств, таких как ноутбуки и интеллектуальные дисплеи. Однако, когда дело доходит до смартфонов, лучшее, что вы можете сделать, — это управлять настройками разрешений и выбирать, какие приложения имеют доступ к вашей камере, или вы можете просто купить смартфон без камеры, такой как Caviar iPhone 12 Pro Stealth.

У этого кастомного iPhone 12 Pro от российской компании нет задних камер, а передняя камера, за исключением инфракрасной камеры для Face ID, отключена. Caviar говорит, что этот «iPhone 12 Pro Stealth без камеры» предназначен для тех, кто хочет более высокого уровня конфиденциальности, вероятно, для тех, кто работает в очень безопасном месте, где использование смартфонов с камерами запрещено.

IPhone 12 Pro Stealth выпускается в двух вариантах. У одного из них задняя часть покрыта «закаленным титаном с вертикальным гильоше и прочным черным лазерным покрытием», а есть золотая версия с PVD-покрытием из золота на закаленном титане. Caviar сообщает, что стоимость iPhone 12 Pro Stealth начинается с 4990 долларов.

Хотя смартфон без камеры может удивить многих, оказывается, что в этом нет ничего необычного. Судя по всему, раньше производители делали версии своих телефонов без камеры. GSMArena приводит в пример BlackBerry Classic Non Camera 2015 года, в котором отсутствует 2-мегапиксельная фронтальная камера и 8-мегапиксельная камера в обычной версии. Гораздо более старый пример — Nokia E51 без камеры, у которой нет 2-мегапиксельной задней камеры стандартной модели.

Неудивительно, что смартфоны без камеры встречаются нечасто. Он обслуживает очень небольшой процент пользователей, и организации будет проще специально запросить телефоны без камеры у производителя, чем производителю объявить телефон без камеры.