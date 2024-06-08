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В iOS 18 пароли пользователей будут храниться в отдельном приложении

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Согласно информации от Bloomberg, компания Apple планирует добавить специальное приложение в будущую версию операционной системы iOS 18 для iPhone. Это приложение будет хранить все пароли пользователей.

Приложение под названием Passwords (Пароли) будет предназначено для сохранения паролей и учетных данных пользователей. Оно будет интегрировано в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 и будет использовать уже существующую функцию iCloud Keychain для синхронизации паролей и учетных данных между устройствами Apple.

В настоящее время доступ к паролям осуществляется через системные настройки, но новое приложение предложит пользователям более удобный интерфейс для просмотра и управления паролями.

Основной особенностью приложения Passwords будет возможность импорта данных из популярных менеджеров паролей, таких как 1Password и LastPass.

Приложение также будет включать хранилище ключей доступа и встроенный генератор одноразовых паролей для двухфакторной аутентификации. Пользователи также смогут продолжать использовать функцию автоматического заполнения на веб-сайтах.

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