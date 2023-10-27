В iOS 17.2 нашли существование системы обновления запечатанных iPhone

Согласно имеющимся данным, Apple разрабатывает систему, которая позволит сотрудникам устанавливать обновления программного обеспечения на запечатанные iPhone без необходимости распаковывать устройства. Этот шаг стал необходимым после того, как компания Apple была вынуждена выпустить обновление для моделей iPhone 15 для исправления серьезной ошибки при настройке. В бета-версии программного комплекта iOS 17.2 появились новые внутренние фреймворки, которые поддерживают беспроводное обновление прошивки по воздуху с использованием специального внешнего устройства.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, это устройство представляет собой «проприетарное устройство, похожее на планшет». Оно не предназначено для конечных пользователей, а служит для внутренних нужд компании.

Кроме того, помимо предотвращения крупных ошибок в первый день использования, эта система может быть полезной для восстановления прошивки устройств iOS без использования кабелей.

Apple также работает над технологиями восстановления для других устройств, таких как Apple Watch и Apple TV, которые не могут быть подключены к компьютеру.