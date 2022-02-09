В iOS 15.4 Beta 2 исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые iPhone записывали взаимодействие с Siri, даже когда пользователи отказались

Вторая бета-версия iOS 15.4 устраняет ошибку iOS 15 , которая позволяла iPhone загружать некоторые записи Siri в Apple, даже если пользователи ранее отказались от этого, говорится в заявлении Apple для ZDNet.

Записи были ошибочно сохранены для некоторых пользователей, которые отключили возможность делиться своими голосовыми взаимодействиями Siri или диктовкой с Apple с целью улучшения голосового помощника. Apple сообщила ZDNet , что отключила настройку для «многих» пользователей «Siri» в iOS 15.2, но iOS 15.4, по-видимому, решает проблему.

В iOS 15.2 мы отключили настройку «Улучшить Siri и диктовку» для многих пользователей Siri и исправили ошибку, появившуюся в iOS 15. Эта ошибка непреднамеренно активировала настройку для небольшой части устройств. После обнаружения ошибки мы прекратили проверку и удаляем звук, полученный со всех затронутых устройств.

Apple заявила, что когда ошибка была первоначально обнаружена, она прекратила просмотр звука с затронутых устройств и удалила случайные записи, но нет ни слова о том, почему компания не сообщила пользователям об этой проблеме, когда она была впервые обнаружена или когда настройка была изменена. отключен в iOS 15.2.

Нет ни слова о том, сколько записей Apple случайно собрала и кто пострадал.

При обновлении до iOS 15.4 beta 2 появляется экран настройки, на котором пользователям предлагается выбрать, следует ли улучшать «Siri» и «Диктовку», отправляя записи Apple. Отказ предназначен для того, чтобы Apple не собирала и не просматривала записи взаимодействий «Siri».

Apple впервые представила переключатель для отключения записей Siri в октябре 2019 года с запуском iOS 13.2. Он был добавлен после того, как было обнаружено, что Apple наняла подрядчиков для прослушивания небольшого процента анонимных записей «Siri», чтобы оценить ответы «Siri» с целью повышения надежности.

Некоторые из этих подрядчиков жаловались, что регулярно слышали конфиденциальные подробности во время прослушивания аудиозаписей. В ответ Apple временно приостановила свою практику оценки «Siri» и добавила функцию отказа и возможность удалить все ранее собранные записи «Siri».