В интернете появился видеоролик с обзором Samsung Galaxy Buds+

Презентация беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+ состоится 11 февраля, но в Сети уже появился полный обзор.

Редактор сайта WinFuture Роланд Квандт опубликовал 11 минутный ролик, в котором наушники были распакованы, показаны во всех подробностях и подключены к смартфону.

Внешне Galaxy Buds+ не сильно отличаются от текущей генерации Galaxy Buds, но технически это совсем другое устройство. В них используется два динамика настроенные специалистами AKG.

Также их оснастили тремя микрофонами и увеличенной ёмкости аккумуляторами. В комплекте с Galaxy Buds+ поставляется три пары сменных амбушюр и кабель USB Type-C.

Напомним, 11 февраля состоится мероприятие Samsung Unpacked, на котором будут представлена не только наушники показанные в обзоре, но также флагманские смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra, а также раскладной Galaxy Z Flip с гибким экраном.

