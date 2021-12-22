В Интернете появились первые подробности о новом iPhone 15

Смартфоны линейки iPhone 15 будут представлены только в 2023 году, но уже сейчас известные инсайдеры сообщают первые данные о новинке.

Если верить источнику, то в смартфонах iPhone 15 в первую очередь предложат улучшенные камеры. Улучшенная настройка камеры в смартфонах за счет 48-мегапиксельного датчика будет доступна в iPhone 14, а линейка iPhone 15, ну по крайне мере одна из моделей будет иметь объектив-перископ, за счет которого камера получит мощный оптический зум, а снимки будут лучшего качества.

В частности, инсайдер говорит, что новый объектив-перископ позволит обеспечить десятикратный оптический зум против трехкратного у iPhone 13 Pro