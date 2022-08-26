Нейросеть научили создавать бесконечно много фотоснимков голых женщин с нуля

Нейросеть пока допускает ошибки, и может добавить лишние детали, но пока у пользователей даже не получается опробовать новый сайт, так как он не выдержал количество запросов.

В сети запустили новый сайт, на котором можно по заданным параметрам создать обнаженную женщину.

Можно задать вес, рост, цвет волос их длину, цвет кожи и ряд других параметров.

На основе этого нейросеть создает изображение, а кто уже опробовал систему сообщает, что пока есть ошибки, поэтому бывают результаты с лишними деталями.

На сайте разработчики добавили огромное количество фильтров для создания изображений, причем работает поиск по фильтрам.