В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа

Большая ежегодная презентация от Samsung пройдет 10 августа. Накануне в Сеть выложили качественные рендеры всех устройств, которые будут показаны на Samsung Galaxy Unpacked.

Корейский производитель на Samsung Galaxy Unpacked презентует новые смарт-часы, смартфоны с гибкими экранами и новые беспроводные наушники.

На рендерах во всех цветах показали смартфоны Galaxy Z Flip4 и Fold4, смарт-часыWatch5 и Watch5 Pro и наушники Buds2 Pro. Как можно заметить, все гаджеты не особо сильно отличаются дизайном от текущего поколения устройств.