Главная » Новости

В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Большая ежегодная презентация от Samsung пройдет 10 августа. Накануне в Сеть выложили качественные рендеры всех устройств, которые будут показаны на Samsung Galaxy Unpacked.
Корейский производитель на Samsung Galaxy Unpacked презентует новые смарт-часы, смартфоны с гибкими экранами и новые беспроводные наушники.

На рендерах во всех цветах показали смартфоны Galaxy Z Flip4 и Fold4, смарт-часыWatch5 и Watch5 Pro и наушники Buds2 Pro. Как можно заметить, все гаджеты не особо сильно отличаются дизайном от текущего поколения устройств.

В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа В Интернет слили фотоснимки новинок, которые Samsung собирается представить 10 августа

Samsung
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.