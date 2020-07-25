В Intel признали проблемы с переходом на 7-нанометровый техпроцесс

Из-за появления проблем, связанных с переходом на новый техпроцесс, выход новых процессоров отложили аж до 2022 года.

В компании Intel официально признали проблемы с переходом на 7 нм техпроцесс и заявили о задержке выхода моделей, выпущенных по новому техпроцессу.

Между тем конкурент производителя в лице AMD запустила производство первых чипом на 7-нм техроцессе еще в прошлом году.

Стоит отметить, что производители процессоров стараются переходить на лучшие показатели нанометров, так как это влияет на ряд параметров, в числе которых энергоэффективность и производительность.

Между тем, Intel к концу года запланировала презентацию первых процессоров для ноутбуков на архитектуре 10 нм++. Такие чипы появятся только в следующем году.