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В Instagram в личных сообщениях начнут размывать фото обнаженных тел

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Instagram, социальная сеть, принадлежащая Meta (признана экстремистской и запрещена в России), объявила о введении новой функции, которая предупреждает пользователей о фотографиях с обнаженными телами, получаемых в личных сообщениях.

При этом такие изображения будут размытыми, и пользователь сможет сам решить, хочет ли он их просмотреть или нет. Также будет предоставлена возможность пожаловаться на отправителя и заблокировать его.

При пересылке таких фотографий отправитель увидит сообщение, призывающее обдумать свое решение. Компания также предоставит рекомендации по безопасности для отправителей и получателей такого контента.

Основная цель введения этой функции — защита людей от сексуального вымогательства и злоупотреблений интимными фотографиями, а также создание условий, затрудняющих мошенникам поиск потенциальных жертв. Функция будет автоматически включена для аккаунтов несовершеннолетних пользователей, а остальные пользователи смогут вручную настроить ее в своих аккаунтах.

Instagram
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