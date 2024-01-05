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В Индии запущен в продажу проектор с Google TV за 500 долларов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 12 Опубликовано

Компания Xiaomi продолжает расширять свой ассортимент продукции и сотрудничает с другими компаниями для предоставления интеллектуальных решений.

В Индии запущен в продажу проектор с Google TV за 500 долларов

Одним из таких партнеров является компания Fengmi Innovation Technology Co, с которой Xiaomi заключила партнерство несколько лет назад для разработки интеллектуальных проекторов.

Теперь компания Fengmi, известная под брендом Formovie, представила свой новый интеллектуальный проектор Xming Page One, который является первым в мире проектором Google TV с сертифицированной встроенной интеграцией Netflix и теперь доступен в Индии.

Formovie Xming Page One предлагает разрешение 1080P с частотой 60 Гц и поддерживает экраны размером от 40 до 120 дюймов, что позволяет наслаждаться качественным видео в домашних условиях.

В Индии запущен в продажу проектор с Google TV за 500 долларов

Проектор имеет порты HDMI и USB для подключения внешних устройств, а также встроенный интерфейс Google TV, который обеспечивает простой доступ к потоковым платформам, таким как Netflix, Disney+ и Prime Video.

С помощью учетной записи Google и магазина приложений пользователи могут легко загружать и управлять своими любимыми приложениями.

Проектор оснащен 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенного хранилища, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0 для удобства использования.

Интеллектуальный проектор Xming Page One от Formovie доступен в Индии по цене $499, но в настоящее время можно приобрести его со скидкой $100 на официальном сайте Formovie.

В Индии запущен в продажу проектор с Google TV за 500 долларов

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