В Индии стала известна цена смартфона OnePlus 12

Информатор Ишан Агарвал сообщил, что смартфон OnePlus 12 был замечен на Amazon в Индии, но информация оперативно была удалена со страниц интернет-магазина.

Карточка товара раскрыла некоторые характеристики и цену устройства. Согласно огласке Amazon, OnePlus 12 будет доступен в версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти, цена составляет 69 999 индийских рупий. Однако это не окончательная цена, на старте продаж она может быть ниже.

Сетевой источник отметил, что базовая конфигурация 8 ГБ + 128 ГБ не будет доступна, зато будет предложена версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Утечка также указывает на некоторые обновления, включая изогнутый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 3, перископический объектив и аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Источник: gizmochina