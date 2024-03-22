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В Индии провели презентацию бюджетного Lava O2 со стеклянной задней панелью

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В Индии дебютировал смартфон Lava O2, который является бюджетной моделью, но отличается премиальным дизайном со стеклянной задней поверхностью.

В Индии провели презентацию бюджетного Lava O2 со стеклянной задней панелью

На передней панели установлен 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Внутри смартфона установлен процессор UNISOC T616, сопровождаемый 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ хранилища UFS 2.2.

Пользователи также могут расширить память за счет виртуальной оперативной памяти до 8 ГБ и использовать слот для карт microSD объемом до 512 ГБ.

На задней панели расположена 50-мегапиксельная двойная камера с LED-вспышкой, а на передней панели — 8-мегапиксельная камера для селфи.

В Индии провели презентацию бюджетного Lava O2 со стеклянной задней панелью

Большой аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 18 Вт. Среди других функций можно отметить наличие двух SIM-карт, сканера отпечатков пальцев сбоку, функцию разблокировки по лицу и разъем для наушников 3,5 мм.

Lava O2 представлен в нескольких привлекательных цветовых вариантах по цене от 8499 рупий или 9.5 тыс. рублей.

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