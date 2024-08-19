В Индии представлены первые ИИ-процессоры собственной разработки

Компания Ola Electric, известная производством электроскутеров, объявила о намерении войти в сферу искусственного интеллекта с тремя новыми чипами: Bodhi 1, Ojas и Sarv 1.

Этот бренд становится первой местной компанией, которая выпустила собственные ИИ-процессоры. Их продажи планируется запустить в 2026 году. Если все пойдет по плану, то Индия наряду с другими производителями подключится к глобальной гонке ИИ.

Что касается самих процессоров, то Bodhi 1 предназначен для обработки данных с помощью ИИ и может конкурировать с большими языковыми моделями. Он отличается высокой энергоэффективностью, что важно для современных ИИ-систем.

Модель Ojas нацелена на адаптацию к различным приложениям, включая автомобильный сектор и IoT. Планируется его интеграция в будущие электромобили для оптимизации зарядки и улучшения систем помощи водителю.

Ну и наконец Sarv 1 — серверный процессор на базе Arm, который будет использоваться в центрах обработки данных для вычислений с ИИ.