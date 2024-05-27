В Индии представили смартфон Realme Narzo N65 5G

Компания Realme представила новый смартфон Narzo N65 5G в Индии, который стал третьим телефоном в серии N и первым с поддержкой 5G. Наряду с этим, устройство имеет множество улучшений.

Realme Narzo N65 5G оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с отверстием и HD+ разрешением. Экран имеет частоту обновления 120 Гц и яркость 625 нит, а также функцию Rainwater Smart Touch для использования с мокрыми руками.

Смартфон также имеет круглый модуль камеры и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания на боковой стороне. Камера оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным дополнительным объективом, а спереди есть 8-мегапиксельная камера для селфи.

Realme Narzo N65 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и предлагается в вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через карту microSD.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Оно работает на базе интерфейса Realme UI 5.0, основанного на Android 14, и имеет жесты управления движением для удобного использования.

Смартфон Narzo N65 5G доступен по цене 11 499 рупий (12 400 рублей) за вариант 4 ГБ + 128 ГБ и 12 499 рупий (13 500 рублей) за вариант 6 ГБ + 128 ГБ.