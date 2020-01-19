В Индии появился новый конкурент смартфонам Xiaomi и Realme

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.53 EUR/RUB: 68.54 BTC/USD: 8943.58

19 февраля : воскресенье

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

В Индии появился новый конкурент смартфонам Xiaomi и Realme

19.01.2020 10:33

Lava Mobiles в Индии намерена конкурировать с лидерами рынка в лице Xiaomi, Samsung и Realme, но пока производитель нацелен на бюджетный сегмент.

Индийская компания Lava, неизвестная на российском рынке, выпустила бюджетный смартфон Lava Z71 за 91 доллар. Данный аппарат в Индии составит конкуренцию таким смартфонам как Redmi 8a.

 

В представленной новинке нет ничего не обычного — классический смартфон, созданный на процессоре MediaTek Helio A22, который дополнили 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.

Не забыли про слот для microSD и поддержку двух сим-карт. Экран в бюджетном смартфоне диагональю 5,7-дюйма с разрешением HD+.

В верхней части матрицы вырез под фронтальную 5 Мп камеру, а на тыльной стороне размещена двойная камера с основным 12 Мп датчиком и 5 Мп вспомогательным.

Также на задней панели есть сканер отпечатка пальца. В аппарате установили батарею на 3200 мАч и разъем 3,5 мм для гарнитуры.

Работает Lava Z71 на базе Android 9 Pi с установленной оболочкой Star OS 5.1.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги