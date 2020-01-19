В Индии появился новый конкурент смартфонам Xiaomi и Realme

Lava Mobiles в Индии намерена конкурировать с лидерами рынка в лице Xiaomi, Samsung и Realme, но пока производитель нацелен на бюджетный сегмент.

Индийская компания Lava, неизвестная на российском рынке, выпустила бюджетный смартфон Lava Z71 за 91 доллар. Данный аппарат в Индии составит конкуренцию таким смартфонам как Redmi 8a.

В представленной новинке нет ничего не обычного — классический смартфон, созданный на процессоре MediaTek Helio A22, который дополнили 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.

Не забыли про слот для microSD и поддержку двух сим-карт. Экран в бюджетном смартфоне диагональю 5,7-дюйма с разрешением HD+.

В верхней части матрицы вырез под фронтальную 5 Мп камеру, а на тыльной стороне размещена двойная камера с основным 12 Мп датчиком и 5 Мп вспомогательным.

Также на задней панели есть сканер отпечатка пальца. В аппарате установили батарею на 3200 мАч и разъем 3,5 мм для гарнитуры.

Работает Lava Z71 на базе Android 9 Pi с установленной оболочкой Star OS 5.1.