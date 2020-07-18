В Индии поставки смартфонов снизились почти вдвое

О поставках смартфонов на индийском рынке рассказали в аналитической компании Canalys.

Индийский рынок, как известно, является вторым по величине в мире после Китая.

Индия стала не единственной страной в мире, где наблюдается падение спроса на смартфоны и другую продукцию.

Причиной снижения объёмов продаж и производства техники связано с пандемией коронавируса и ограничениями, связанными с ней.

В результате во втором квартале в Индии рынок смартфонов рухнул в два раза. В указанный период, как подсчитали аналитики, в стране было реализовано 17,3 млн смартфонов против 33,0 млн годом ранее.

Самыми популярными устройствами в этой стране остаются Xiaomi, Vivo, Samsung, OPPO и Realme, занявшие с первого по пятое место соответственно.