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В Индии открылась страница поддержки Samsung Galaxy A52s

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Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy A52s к концу этого месяца. Согласно утечкам, этот смартфон может быть выпущен первым в Европе. Он также может дебютировать в Индии, поскольку получил сертификат BIS.

В Индии открылась страница поддержки Samsung Galaxy A52s

Согласно предыдущим сообщениям, Galaxy A52s будет практически идентичен Galaxy A52 5G, выпущенному ранее в этом году. Единственные отличия будут заключаться в чипсете и новом цвете. Устройство будет работать на Qualcomm Snapdragon 778G вместо Snapdragon 750G и будет доступно в дополнительном зеленом цвете, отличном от белого, черного и фиолетового.

Говоря об общих характеристиках, Galaxy A52s будет поставляться с 6,5-дюймовым дисплеем FHD + Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и сенсором отпечатков пальцев на экране, 64 МП (широкий) + 12 МП (сверхширокий) + 5 МП (макро) + 5 МП ( глубина) с четырьмя камерами и 32-мегапиксельной селфи-камерой.

В Индии открылась страница поддержки Samsung Galaxy A52s

Другие функции включают в себя слот для карты MicroSD, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C, стереодинамики, степень защиты IP67 от пыли и воды, One UI 3.1 на базе Android 11, аккумулятор на 4500 мАч и быструю зарядку 25 Вт.

Источник — Astera.

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