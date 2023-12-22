В Индии официально дебютировал бюджетный смартфон Lava Storm 5G

В Индии компания Lava представила новый смартфон Storm 5G всего через неделю после анонса другой модели Lava Yuva 3 Pro на том же рынке.

Однако модель Lava Storm 5G имеет немного лучшую комплектацию и, соответственно, выше цену. Как можно догадаться из названия, этот смартфон поддерживает сотовую связь 5G.

Устройство построено на процессоре MediaTek Dimensity 6080 и работает на операционной системе Android 13, с обещанием производителя обновить ПО до версии Android 14.

Lava Storm 5G оснащен 6,78-дюймовым сенсорным дисплеем IPS LCD с разрешением 2460 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон также получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью карты microSD), сканер отпечатка пальца на боковой грани, основную камеру на 50 Мп и фронтальную камеру на 16 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Устройство предлагается в черном и светло-зеленом цветах, а его стоимость составляет 11 999 рупий, что примерно равно $144. Продажи в Индии начнутся с 28 декабря.