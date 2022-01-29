Главная » Новости

В Индии хотят создать конкурента операционным системам Android и iOS

На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Власти Индии заявили о намерении создать собственную операционную систему, которая смогла бы составить конкуренцию Android и iOS.
Для реализации задуманного уже стали искать компании, которые смогли бы принять участие в проекте. В правительстве страны считают, что на рынке смартфонов есть место для еще одной популярной мобильной операционной системы.

Самой популярной в мире остается Android, которая занимает 72%, а на втором месте iOS – 27%. Что касается Harmony OS, то ее доля составляет менее 1% или 100 млн устройств. Подробностей о проекте пока нет, но некоторые специалисты считают, что в Индии создадут форк Android’а, то есть поверх ОС от Google наложат что-то новое.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.