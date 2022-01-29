В Индии хотят создать конкурента операционным системам Android и iOS

Власти Индии заявили о намерении создать собственную операционную систему, которая смогла бы составить конкуренцию Android и iOS.

Для реализации задуманного уже стали искать компании, которые смогли бы принять участие в проекте. В правительстве страны считают, что на рынке смартфонов есть место для еще одной популярной мобильной операционной системы.

Самой популярной в мире остается Android, которая занимает 72%, а на втором месте iOS – 27%. Что касается Harmony OS, то ее доля составляет менее 1% или 100 млн устройств. Подробностей о проекте пока нет, но некоторые специалисты считают, что в Индии создадут форк Android’а, то есть поверх ОС от Google наложат что-то новое.