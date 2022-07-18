В игры, которые скоро покинут Apple Arcade, нельзя будет играть

Apple недавно добавила раздел «Скоро покинет Apple Arcade» в свой сервис Apple Arcade App Store, сигнализируя о том, что примерно 15 игр будут удалены из «Apple Arcade» в какой-то момент в ближайшем будущем.

Apple не предоставила подробностей о том, почему игры уходят или что происходит с играми, загруженными на устройства клиентов «Apple Arcade», но MacRumors поговорил с внутренним источником, который смог дать некоторое представление о том, что происходит.

При первом запуске «Apple Arcade» Apple подписала трехлетние соглашения с рядом разработчиков, заключив контракты, предусматривающие фиксированную выплату и постоянные гонорары. Срок действия этих контрактов истекает, и Apple предпочитает не продлевать некоторые из них. Многие из игр, которые удаляются, были стартовыми или были добавлены в «Apple Arcade» вскоре после ее дебюта.

Разработчики сохраняют за собой права на свои игры и могут повторно выпускать их в ‌App Store‌ и/или на других платформах, но игры, удаленные из ‌Apple Arcade‌, не будут доступны в службе ‌Apple Arcade‌.

Игры можно повторно добавить в «App Store» в тот же день, когда они были удалены из «Apple Arcade», но игры будут загружены с новым идентификатором пакета. Это означает, что подписчики «Apple Arcade» могут повторно загружать игры, но у них не будет доступа к той же игре, которая была доступна через «Apple Arcade».

Пока неясно, можно ли будет перенести сохраненный прогресс из версии игры «Apple Arcade» в новую версию, если разработчики решат повторно представить свои игры в «App Store», поскольку это будет зависеть от того, реализуют ли разработчики поддержку данных. передача.

Игры, покидающие «Apple Arcade», включают Spelldrifter, Projection: First Light, Lifeslide, EarthNight, Cardpocalypse, Dead End Job и другие.