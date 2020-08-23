В игру Iron Man VR был добавлен новый контент и режим повышенной сложности

Вышло новое бесплатное обновление для Marvel’s Iron Man VR.

«Я знаю, что многие из вас были увлечены игрой в Marvel’s Iron Man VR с момента его выпуска в начале июля, но мы еще не закончили!» — написал дизайнер Блейн Хигдон, в обновлении блога PlayStation. «Если вы хардкорный игрок, который уже освоил уровень сложности Invincible, вам обязательно стоит попробовать новый режим сложности Ultimate в новом патче, чтобы увидеть, из чего вы на самом деле сделаны!» — добавил Хигдон.

В новом контенте также представлены несколько новых видов оружия — репульсор непрерывного луча, заряженная электромагнитная пушка, микроевой рой и гравитационная бомба — и восемь специальных декоров для брони.

Также был реализован ряд улучшений качества жизни, включая улучшенное время загрузки, пропускаемые побочные миссии и пропускаемую кинематику.

«Основываясь на отзывах, которые мы получили для всех вас, мы сделали две сюжетные миссии с возможностью пропуска, если вы того пожелаете», — сказал Хигдон, но не уточнил, какие две миссии были затронуты. «Вы можете использовать кнопку «Пропустить миссию» на глобусе, чтобы пройти мимо этих миссий, которые будут считаться «выполненными», но вам все равно придется вернуться и завершить ее, если вы хотите получить за них трофеи».