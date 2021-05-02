В iFixit показали, как выглядит метка Apple AirTag изнутри

Метка AirTag от компании Apple поступила в продажу в некоторых странах, на нее в сети уже много обзоров и проверок на работу, но iFixit решили заглянуть внутрь устройства.

Специалисты iFixit были поражены компактностью метки и необычному расположению динамика, а также дизайну устройства.

Стоит отметить, что AirTag является самой компактной среди подобных, но из-за этого маячок придется использовать со специальными чехлами, которые пока на официальном сайте Apple стоят очень дорого.

Напомним, AirTag будут предлагаться и в России по цене 2990 рублей за одну или 9990 рублей за комплект из четырех штук.

При этом чехлы для метки придется приобретать отдельно, и некоторые из них стоят значительно дороже чем сама метка.