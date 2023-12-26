В HyperOS нашли три новые функции, вдохновленные iOS

HyperOS, являющаяся динамичным игроком в мире операционных систем. Недавно в системе появились представила три новые функции, вдохновленные iOS, чтобы создать ощущение знакомства и улучшить пользовательский интерфейс.

Первая функция — обновленная анимация Центра управления. Она обеспечивает плавный и визуально привлекательный опыт для пользователей, позволяя им более гибко и интуитивно пользоваться основными настройками.

Вторая функция — универсальная интеграция эффекта размытия по всему интерфейсу, включая значки на нижней панели. Это добавляет изысканности и элегантности всей операционной системе, создавая целостный и отточенный вид.

Третья функция — настройка экрана блокировки в стиле iOS. Пользователи могут настраивать часы на экране блокировки с помощью множества опций, что позволяет им выражать свою индивидуальность и создавать стильные домашние экраны.

Источник: xiaomiui.net.