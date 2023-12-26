Главная » Новости

В HyperOS нашли три новые функции, вдохновленные iOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

HyperOS, являющаяся динамичным игроком в мире операционных систем. Недавно в системе появились представила три новые функции, вдохновленные iOS, чтобы создать ощущение знакомства и улучшить пользовательский интерфейс.

Первая функция — обновленная анимация Центра управления. Она обеспечивает плавный и визуально привлекательный опыт для пользователей, позволяя им более гибко и интуитивно пользоваться основными настройками.

Вторая функция — универсальная интеграция эффекта размытия по всему интерфейсу, включая значки на нижней панели. Это добавляет изысканности и элегантности всей операционной системе, создавая целостный и отточенный вид.

Третья функция — настройка экрана блокировки в стиле iOS. Пользователи могут настраивать часы на экране блокировки с помощью множества опций, что позволяет им выражать свою индивидуальность и создавать стильные домашние экраны.

В HyperOS нашли три новые функции, вдохновленные iOS В HyperOS нашли три новые функции, вдохновленные iOS В HyperOS нашли три новые функции, вдохновленные iOS В HyperOS нашли три новые функции, вдохновленные iOS В HyperOS нашли три новые функции, вдохновленные iOS

Источник: xiaomiui.net. 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.