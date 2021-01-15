В Huawei рассказали главные отличия HarmonyOS, iOS и Android

В компании рассчитывают, что HarmonyOS на глобальном рынке будет конкурировать с мобильными операционными системами iOS и Android.

Стоит отметить, что iOS и Android разрабатываются свыше 10 лет, и несмотря на такой возраст операционные системы нельзя назвать идеальными.

HarmonyOS существует всего пару лет, к тому же это более универсальная система, которая способна работать не только на смартфонах и планшетах, но также и других цифровых устройствах.

Недавно топ-менеджер подразделения программного обеспечения Huawei Ван Чэнлу заявил, что HarmonyOS нельзя сравнивать с конкурирующими операционными системами.

Также представитель китайской компании опубликовал сравнительную таблицу, в которой можно увидеть основные отличия HarmonyOS, iOS и Android. Таблица опубликована для Китая, поэтому для многих она непонятная.

Самым главным отличием HarmonyOS от iOS и Android, является то, что она универсальная и способна работать не только в смартфонах и телевизорах, но также и устройствах «Интернета вещей».

К тому же HarmonyOS предоставляет больше возможностей для адаптации приложений и создания экосистемы. К недостаткам HarmonyOS отнесли только возраст операционной системы, ведь ей всего 2 года.