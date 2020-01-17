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В Huawei обещают 150-долларовые смартфоны 5G к концу 2020 году

17.01.2020 16:19

Huawei обещает выпустить дешевые 5G смартфоны, и произойдет это до конца года.

По словам президента 5G-направления Huawei, в текущем году ожидается огромный рост спроса на 5G смартфоны. В прошлом году китайская компания выпустила более 6,9 млн устройств с 5G модемами.

В китайской компании до конца года намерены выпустить 5G-аппараты в ценовом сегменте 150 долларов, а это поспособствует резкому увеличению продаж аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения.

Ранее специалисты Strategy Analytics опубликовывали свой прогноз по поводу продаж 5G-смартфонов на глобальном рынке.

По предварительным данным, за год компании могут продать около 160 млн смартфонов.

Другие специалисты полагают, что продажи будут значительно больше, и прогнозирую, что только в Китае будет продано 150 млн 5G-смартфонов.

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