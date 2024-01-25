Главная » Новости

В HP не стали скрывать, что хакеры научились заражать вирусами картриджи принтеров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Глава компании HP, Энрике Лорес, объяснил внедрение системы динамической безопасности (DSS) в принтеры HP, утверждая, что картриджи могут быть подвержены взлому с использованием вирусов.

Лорес отметил, что обнаружение возможности встраивания вирусов в картриджи послужило основанием для принятия этого решения.

Система DSS требует наличия электронных схем или чипов HP в картриджах и блокирует использование картриджей, несовместимых с HP, путем обновления прошивки.

Однако в настоящее время компания HP находится в судебном споре, связанном с системой DSS, с обвинениями в недостаточном информировании клиентов о возможных проблемах, вызванных использованием сторонних картриджей.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.