В HP не стали скрывать, что хакеры научились заражать вирусами картриджи принтеров

Глава компании HP, Энрике Лорес, объяснил внедрение системы динамической безопасности (DSS) в принтеры HP, утверждая, что картриджи могут быть подвержены взлому с использованием вирусов.

Лорес отметил, что обнаружение возможности встраивания вирусов в картриджи послужило основанием для принятия этого решения.

Система DSS требует наличия электронных схем или чипов HP в картриджах и блокирует использование картриджей, несовместимых с HP, путем обновления прошивки.

Однако в настоящее время компания HP находится в судебном споре, связанном с системой DSS, с обвинениями в недостаточном информировании клиентов о возможных проблемах, вызванных использованием сторонних картриджей.