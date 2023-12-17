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В Hi-Tech Mail.ru нашли оптимальный для покупки iPhone в 2023 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Специалисты портала Hi-Tech Mail.ru рекомендуют приобрести iPhone 14 в качестве оптимального выбора на 2023 год.

Они отмечают, что этот смартфон подойдет как любителям компактных устройств, так и девушкам, для которых технические характеристики не являются главным критерием.

Выпущенная в 2022 году модель оснащена 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, 6 ГБ оперативной памяти, встроенной памятью от 128 ГБ, двойной камерой с разрешением 12 мегапикселей на каждый объектив, защитой от влаги и биометрическим сенсором Face ID.

Смартфон Apple оснащен современным процессором Apple A15 Bionic и может быть доступен со скидками. В России его можно приобрести по цене от 74 тысяч рублей.

Журналисты отмечают, что производительности этого смартфона достаточно для безпроблемного запуска любых тяжелых задач, включая современные мобильные AAA-игры.

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