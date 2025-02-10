В ГУРБ Московской области призвали менять пароли каждые 3–6 месяцев

С учетом быстрого роста цифровых технологий вопросы защиты личной информации становятся всё более важными. Главное управление региональной безопасности Московской области предложило несколько рекомендаций для минимизации рисков утраты персональных данных, пишет regions.ru.

Первое — использование сложных паролей. Рекомендуется создавать пароли длиной от 12 символов с сочетанием букв разных регистров, цифр и специальных символов. Пароли следует менять каждые 3–6 месяцев и использовать уникальные для каждой учетной записи.

Также важно настроить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Необходимо избегать дележа одноразовыми кодами, так как их могут запрашивать только мошенники. Проверяйте настройки приватности в социальных сетях, чтобы ограничить доступ к личной информации.

Будьте внимательны к письмам и ссылкам от незнакомых отправителей. Всегда проверяйте URL-адреса перед вводом личных данных и прекращайте взаимодействие, если возникают подозрения. Регулярное обновление операционных систем и антивирусов также важно для защиты от уязвимостей.

Рекомендуется сохранять важные файлы на внешних носителях или в облачных хранилищах. Наконец, старайтесь не раскрывать полные имена и контактные данные в публичных источниках, чтобы усложнить доступ к вашим данным для злоумышленников.