В Group-IB также рекомендуют отказаться от использования Zoom

Недавно компания Google запретила своим сотрудникам на рабочих компьютерах использовать сервис Zoom.

Теперь в компании Group-IB рекомендовали пользователям и крупным компаниям также отказаться от этого сервиса, что связано с сомнительной безопасностью его использования.

Как уже ранее сообщалось, в Zoom есть немало уязвимостей, часть из которых критичные.

Разработчики Zoom не отрицают наличие проблем с безопасностью и обещают избавиться от всех уязвимостей в течение трех месяцев.

Из-за этого Group-IB рекомендуют временно использовать альтернативы этому сервису.

Стоит отметить, что количество пользователей менее чем за месяц достигло показателя 300 млн.