В Group-IB также рекомендуют отказаться от использования Zoom

В Group-IB также рекомендуют отказаться от использования Zoom24.04.2020 15:24
Недавно компания Google запретила своим сотрудникам на рабочих компьютерах использовать сервис Zoom.
Теперь в компании Group-IB рекомендовали пользователям и крупным компаниям также отказаться от этого сервиса, что связано с сомнительной безопасностью его использования.
Как уже ранее сообщалось, в Zoom есть немало уязвимостей, часть из которых критичные.
Разработчики Zoom не отрицают наличие проблем с безопасностью и обещают избавиться от всех уязвимостей в течение трех месяцев.
Из-за этого Group-IB рекомендуют временно использовать альтернативы этому сервису.
Стоит отметить, что количество пользователей менее чем за месяц достигло показателя 300 млн.
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