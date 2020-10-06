Group-IB обнаружила новую схему кражи денег у пользователей Zoom

Об этом в компании поспешили рассказать в сети, предостерегая пользователей.

Как оказалось, специалисты Group-IB заметили подозрительную рассылку от имени Zoom, в которой предлагают компенсацию в связи с коронавирусом.

Для того, чтобы получить ее, предлагается перейти по ссылке, а она, как выяснилось, ведет на мошеннический сайт, где и происходит похищение денежных средств и данных банковских карт.

Как говорят эксперты рассылка писем ведется с официального домена Zoom.

Дело в том, что злоумышленники при регистрации предлагается пригласить до 10 друзей и уже тут мошенники вводят адреса потенциальных жертв, указывают в поле фразу «Вам положена компенсация в связи с COVID-19» и ссылку, которая ведет на поддельный сайт.