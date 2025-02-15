В Госдуму вносят проект закона с мерами для борьбы с кибермошенничеством

Несмотря на широкую информационную кампанию, огромное количество россиян ежедневно становятся жертвами мошенников, а последние в свою очередь разрабатывают все более сложные и изощренные методы обмана.

Рост числа случаев мошенничества приводит к необходимости разработки мер по борьбе с киберпреступниками. Уже неоднократно говорилось том, что готовятся различные способы противодействия аферистам, а некоторые з них уже запущены и работают.

Так, в ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект, направленный на защиту граждан от киберпреступлений, включая телефонные и интернет-мошенничества. В рамках инициатив предусмотрены несколько ключевых мер.

Одна из них — развитие платформы «Антифишинг», которая будет автоматически выявлять и блокировать мошеннические сайты. Также будет создана система для координации действий госорганов, банков и цифровых платформ, что позволит оперативно реагировать на киберугрозы.

Кроме того, предложен запрет на использование иностранных мессенджеров для рабочих коммуникаций сотрудниками государственных учреждений и банков.

Они смогут общаться с клиентами только через российские аналоги, подтверждая свою личность с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Законопроект также включает маркировку звонков от организаций, что позволит гражданам заранее определять тип звонка и избегать мошеннических контактов.

Новая опция позволит абонентам отказаться от рекламных и спам-звонков, а также ввести самозапрет на оформление сим-карт без личного присутствия, что предотвратит возможность оформления «серых» сим-карт на чужие имена.