В Госдуме заговорили о возможной блокировке Google, Android и iOS в РФ

По словам депутата Госдумы Алексея Диденко, он не призывает к блокировке Google, Android и iOS в России.

Он всего лишь высказал предположение, что зарубежные IT-компании могут зайти с ограничениями своих сервисов в России слишком далеко.

Диденко напомнил, что уже запрещено использовать популярные платформы госслужащим. И рекомендовал представителям бизнеса готовить альтернативы зарубежным сервисам.

В то же время политик подчеркнул, что пока никаких планов блокировки Android и iOS нет. Это было всего лишь предположением о возможных действиях американских компаний в будущем.

Глава «Лиги безопасного интернета» назвала такие заявления перебором, учитывая популярность Андроида в России.

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