Главная » Новости

В Госдуме заговорили о возможной блокировке Google, Android и iOS в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

По словам депутата Госдумы Алексея Диденко, он не призывает к блокировке Google, Android и iOS в России.

Он всего лишь высказал предположение, что зарубежные IT-компании могут зайти с ограничениями своих сервисов в России слишком далеко.

Диденко напомнил, что уже запрещено использовать популярные платформы госслужащим. И рекомендовал представителям бизнеса готовить альтернативы зарубежным сервисам.

В то же время политик подчеркнул, что пока никаких планов блокировки Android и iOS нет. Это было всего лишь предположением о возможных действиях американских компаний в будущем.

Глава «Лиги безопасного интернета» назвала такие заявления перебором, учитывая популярность Андроида в России.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.